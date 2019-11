Codacons su Roma degrado cimiteri: commemorazione defunti tra calcinacci, rifiuti e spacciatori

A Roma la commemorazione dei defunti del 2 novembre avverrà tra rifiuti, calcinacci, buche e spacciatori che operano indisturbati. A denunciarlo il Codacons, che ha realizzato un video-inchiesta sullo stato di degrado dei cimiteri della capitale, pubblicato al link:

https://www.youtube.com/watch?v=vhIJnOnRFwY&feature=youtu.be

La gestione dei servizi cimiteriali di Roma Capitale lascia molto a desiderare – denuncia il l’associazione dei consumatori – Presso il Cimitero Verano i visitatori sono costretti ad imbattersi in rifiuti sparsi sul marciapiede antistante l’entrata, lapidi distrutte, ponteggi abbandonati, transenne, piante abbattute, vasi rovesciati, residui di materiale edile (calcinacci, mattoni) dimenticati. L’interno del cimitero è diventato da tempo teatro di spaccio, come testimoniano le diverse operazioni condotte dalle forze dell’ordine, mentre all’esterno stazionano in modo fisso senzatetto e abusivi.

Analogamente sul versante del Cimitero Flaminio abbiamo documentato vialetti difficilmente percorribili perché dissestati da voragini e buche, scalinate coperte di erba e rifiuti di ogni tipo, escrementi di piccioni e loculi danneggiati nelle cappelle, cavi elettrici lasciati scoperti, alberi crollati da tempo o tagliati e poi dimenticati, recinzioni crollate, ferri ossidati in vista, intonaci distaccati in più punti e infiltrazioni d’acqua diffuse nelle palazzine O, P e Q.

I servizi cimiteriali di Roma Capitale siano affidati ad Ama S.p.a., in forza del contratto di servizio per le annualità 2018-2023 approvato con delibera della Giunta Capitolina del 30/05/2018. Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. n) del succitato Contratto, Ama s.p.a. è tenuta a “garantire il decoro, e la pulizia con adeguati livelli di igiene e salubrità dei luoghi, attraverso la manutenzione delle aree verdi, delle alberature, della rete viaria, degli impianti ubicati all’interno di tutti gli undici Cimiteri Capitolini, anche attraverso il ricorso a procedure di gara pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici”.

“I cimiteri capitolini versano in uno stato di totale abbandono che genera degrado e realizza un pericolo per la pubblica incolumità, dimostrando possibili omissioni sul fronte del controllo e della vigilanza – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo abbiamo diffidato formalmente Roma Capitale e Ama S.p.a. a provvedere immediatamente a porre rimedio alla situazione di degrado che attanaglia i due cimiteri, adottando ogni atto opportuno a tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività. In assenza di riscontro, saremo costretti a denunciare l’azienda e l’amministrazione per i danni prodotti ai cittadini”.