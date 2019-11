Cadavere nel Tevere, si indaga a Roma

Il corpo senza vita di un uomo tra i 40 e 50 anni e’ stato rinvenuto alle ore 10.30 circa, nel fiume Tevere, incastrato tra i rami, nei pressi del Ponte della musica Armando Trovaioli. Sul posto sono intervenuti la Scientifica e il Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del cadavere per poi consegnarlo alle autorita’ competenti. Secondo quanto si apprende il corpo sarebbe rimasto in acqua per alcuni giorni. In corso verifica con lista scomparsi.