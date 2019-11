Serie A, Roma-Napoli finisce 2-1: partita pazzesca all’Olimpico. Giallorossi da Champions

La Roma supera il Napoli 2-1 nel primo anticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie A. Partita scoppiettante con due rigori, tanta Var ed occasioni da gol. Uno splendido sinistro di Zanilo fulmina Meret al 19′ per l’1-0 della Roma. Al 26′ fallo di mano di Callejon in area, rigore che Meret neutralizza. Il Napoli attacca ma la sua reazione si ferma su un palo e una traversa. Nella ripresa secondo rigore per la Roma: cross di Pastore, tocco di braccio di Mario Rui e rigore trasformato da Veretout (2-0). Al 72′ il Napoli accorcia le distanze con Milik. Poi ancora occasioni dall’una e dall’altra parte fino al fiscio finale.

Con questo successo la Roma consolida la posizione Champions scavalcando l’Atalanta e vola a +4 dal Napoli settimo in classifica.