Da truffatore a rapinatore per orologio di lusso, arrestato 56enne

Voleva rifilare un “pacco”, ma – dopo essere stato scoperto – ha tentato la rapina finendo pero’ in manette. Il protagonista e’ un rumeno di 56 anni, senza fissa dimora nella capitale e con precedenti, che ieri pomeriggio, fingendosi interessato all’acquisto di un orologio del valore di 120 mila euro, offerto in un portale online dedicato, ha contattato il proprietario concordando un appuntamento in un lussuoso hotel del centro.

All’incontro, il proprietario dell’orologio si presenta con il figlio, che avra’ un ruolo fondamentale in questa vicenda.

Dopo essersi visti, l’acquirente e il venditore scambiano qualche parola sulla loro comune passione, poi viene chiesto di vedere l’orologio. E’ a quel punto che, pensando di farla franca, il 56enne tenta di scambiare la scatola contenente il prezioso con un’altra – vuota – che riconsegna al venditore:

vistosi smascherato nelle sue reali intenzioni, tenta di darsi alla fuga con il bottino spintonando con violenza il suo antagonista. Fortunatamente il figlio della vittima riesce a placcare il 56enne che, dopo pochi istanti, viene consegnato ai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che lo arrestano con l’accusa di tentata rapina impropria.