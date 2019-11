I film di Cinque: recensione di Miserere (Pity), regia di Babis Makridis. La compassione degli altri genera felicità e appagamento in chi la riceve

Si può provare felicità solo quando si è al centro della compassione altrui?

Il protagonista del film Miserere, un avvocato, senza nome e senza personalità, prova questa sensazione quando, colpito da un grave problema famigliare, la moglie in coma, scopre che il padre, i vicini, il proprietario della lavanderia, le aspiranti domestiche, la segretaria gli dimostrano un sentimento di affetto e compassione. Tutti si occupano di lui, non lo lasciano solo e lo accudiscono come un bambino. È vero affetto? Il nostro si crogiola nella pietà al punto di comporre una canzone per la morte della moglie e cantarla al figlio che suona al piano una melodia allegra. Non è un momento di allegria ma un momento di pianto. Analizza cosa voglia dire piangere sul serio, toccato da un film in cui un bambino piange con tutto se stesso, e fa le prove, per piangere poi al funerale della moglie. Finalmente il padre lo compatisce e gli amici dello stesso fanno di tutto per stargli vicino. Intorno a lui tutto è serenità e luce, la sua vita è tranquilla, ha un buon lavoro ed un figlio bravissimo ma nulla di tutta la bellezza che lo circonda lo tocca. I panorami mozzafiato della città, il mare splendido, i colori del cielo su cui affaccia la vetrata della sua casa, minimalista e asettica, nulla possono su di lui che, vestito di tutto punto per andare in ufficio, espressione da novello Buster Keaton, si mette davanti alla porta ad aspettare la vicina con la torta. Il coro ellenico intervalla la vicenda, scrivendo le parole di dolore su un fondo nero, e lui si prepara a ricevere il dolore finale.

Ed ecco il colpo di scena: la moglie esce dal coma e torna a casa.

È come se tutto fosse crollato e l’uomo senza nome non trova più intorno a se quel sudario che l’aveva rivestito e si trova di nuovo nella sua solitudine. Come ripristinare la situazione precedente? Cercando di provocare il pianto con mezzi chimici? Non funziona. Dicendo che la moglie ha un cancro? Non funziona. Tentando di uccidere il cane? Non funziona. Ci vuole qualcosa di molto più forte e un caso di omicidio di cui si sta occupando gli dà l’idea. Ed ecco che tutto viene ripristinato, non diciamo come per non levare la sorpresa, e la pietà ricopre di nuovo il nostro uomo che ridiventa protagonista

L’espressione sempre uguale, il modo di camminare e di comportarsi dell’uomo senza emozioni trasudano incapacità di grandi sentimenti. Tutto è mediocre, solo nella sua situazione di ‘diversità’ riesce a battere a tennis da spiaggia l’amico, è la pietà che lo nutre e gli dà forza. La fotografia gli mette dietro uno sfondo luminosissimo, il plot gira intorno a lui ed anche gli intervalli del ‘coro’ sono studiati per raccogliere i suoi pensieri. La musica passa dall’allegro di Mozart (Sonata in Do Maggiore K. 545) al suo requiem (Sequentia: Lacrimosa).

È un’opera che suscita stupore e direi quasi senso di incredulità perché tutta la faccenda è surreale e assurda, ma non così assurda se pensiamo che l’essere umano a volte fa la stessa cosa, quando crea e reitera situazioni luttuose solo per farsi compatire, perché la compassione ricevuta è nutrimento per chi vuole essere amato ed è convinto dentro di se di non meritare amore.

Anna Maria Felici

Grecia, Polonia 2018

Regista

Babis Makridis

Attori

Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou, Nota Tserniafski, Makis Papadimitriou, Georgina Chryskioti