Maltempo in arrivo sulla capitale con vento forte e piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore, infatti è allerta della protezione civile in tutta la Regione Lazio. in Molte nubi con precipitazioni al nord, i fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre piu’ ampie si affacceranno sulle regioni occidentali ed Emilia Romagna. Temperature in lieve diminuzione.

Venti generalmente deboli meridionali.

Molte nubi con rovesci e temporali sulle aree interne di Molise ed in modo più intenso sulla Campania.

Nuvolosità diffusa anche sulla Sicilia ma con fenomeni meno consistenti. Spesse velature altrove. In serata peggioramento atteso su Sicilia meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale. Temperature in lieve aumento. Venti da moderati a forti sud occidentali. Mari molto mossi, con moto ondoso in aumento sullo Ionio e l’Adriatico meridionale.