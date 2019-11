Ferrovia Roma Nord , cantieri fermi: pendolari in agitazione. Si rischiano i titoli di coda

A che punto è la notte della ferrovia Roma Nord? Secondo i pendolari ormai è ai titoli di coda. La gestione è alla deriva, le corse vengono soppresse con regolarità teutonica, i treni si fermano guasti con frequenza imbarazzante, i disservizi sono regola ordinaria, i pendolari, studenti lavoratori, famiglie, da tre mesi vivono nel caos. Da settembre ogni giorno è sempre emergenza e la tragedia spesso fa capolino dietro l’angolo. La linea è di proprietà della Regione ma gestita dall’Atac. Il contratto di servizio è però scaduto lo scorso 19 giugno ma ad oggi non c’è traccia di rinnovo o proroga. Si vive, male, alla giornata. Sulla carta il programma della Regione su questo linea è ambizioso e radicale : rinnovarla, potenziarla, metterla in sicurezza e raddoppiarla anche se solo in parte. Per far questo sono disponibili progetti e denari in quantità sufficiente alla bisogna: quasi 400 milioni. In base a questo piano la gestione della ferrovia dovrebbe essere assunta direttamente dalla Regione attraverso la società Astral a cui sarebbe affidato il compito di indire le gare , aprire i cantieri proseguire la realizzazione delle opere già avviate, come la nuova stazione di Piazzale Flaminio, il cui cantiere è bloccato da mesi per la crisi finanziaria di Atac e, infine, pubblicare il bando di gara per l’acquisto di nuovi treni. Per seguire l’andamento della grande opera i cui lavori dovrebbero concludersi alla fine del 2024 , l’assessorato regionale alla mobilità, lo scorso settembre, ha costituito un Osservatorio con tutti i sindaci dei comuni toccati dal tracciato delle ferrovia. Esclusi dall’organismo i pendolari, che però documentano il disservizio giorno dopo giorno sui social alimentando un tam tam di insoddisfazione , proteste e sfiducia nelle istituzioni che cresce e cresce. Questa settimana scatta la loro mobilitazione in vista di una protesta programmata per il 16 novembre.

I CANTIERI

Sull’ammodernamento e potenziamento di questa linea Roma- Viterbo i cantieri sono tutti fermi. Quelli per la nuova stazione di Flaminio, secondo la Regione, dovevano ripartire ad ottobre ma sono deserti. La società regionale Astral doveva subentrare all’Atac ma non è accaduto nulla. Ormai siamo in ritardo di un mese e questo significa che i lavori non si concluderanno a giugno 2020, ma in autunno se tutto va bene. C’è da completare le opere e fare le interconnessioni sotterranee con le gallerie attuali. Il parcheggio di Riano doveva essere aperto a gennaio 2019 ma l’anno è quasi finito ed ancora tutto fermo. Collaudato e svincolata cauzione ad aprile 2018, è ancora chiuso e incompleto. Il cantiere per realizzare quello di Montebello invece è fermo da tre anni, cioè dal 2016.

RADDOPPIO

Quello relativo al tratto Riano-Morlupo dovrebbe partire a marzo, espropri e acquisizioni terreni sono già stati portati a termine. E’ tutto fermo però a causa dei ricorsi al TAR da parte dei secondi classificati nella gara di affidamento lavori. Inoltre una delle due società vincitrici sembra avere problemi di solvibilità e risulterebbe in concordato. Dell’ammodernamento Montebello- Riano invece non si parla proprio. Siamo ancora all’ipotesi..

TRENI.

La gara per i nuovi treni doveva essere già stata pubblicata dall’Astral società regionale affidataria del compito. Il ritardo comporta che per il primo treno si dovrà aspettare fine 2022, anzi a metà 2023. Nel frattempo si proseguirà con treni vecchi perennemente guasti, alcuni non dotati di meccanismo train-stop e quindi non utilizzabili per la tratta urbana (come dice ANSF) e quindi per quella tratta, si usano solo 7 treni che ne sono dotati. Gli altri vanno in extraurbana, con i problemi noti, sempre per rispettare il regolamento ANSF Agenzia nazionale sicurezza ferrovie) accumulando ritardi. Nonostante questo l’Autorità lo scorso 14 ottobre ha scritto a Regione e ATAC per dare indicazioni ancora più restrittive per l’erogazione del servizio sulla Roma Nord.

I PENDOLARI.

Al fine di evitare il disastro che si sta consumando sulle loro pelle giorno dopo giorno da un mese e mezzo, il Comitato pendolari in collaborazione con l’Associazione Trasportiamo lo scorso 4 settembre ha presentato ai sindaci una ipotesi di riorganizzazione del servizio da piazzale Flaminio a Viterbo che non prevedeva l’utilizzo di navette su gomma e non tagliava che poche corse. Regione e Atac non hanno mai voluto valutare quella proposta. Solo la settimana scorsa dopo una ennesima riunione dei sindaci, l’Ossevatorio ha comunicato che Atac entro l’11 novembre varerà alcune misure organizzative per ridurre i disagi dei cittadini e valuterà nuovi orari. Una risposta burocratica rispetto alla fatica aggiuntiva che ogni giorno viene inflitta a migliaia di persone. E la manifestazione cosi si avanza: giovedì 7 novembre, assemblea dei pendolari a Labaro ore 18 presso il Teatro le sedie. Si prepara la manifestazione grande.

NOTA A MARGINE

Il progetto per rifare la ferrovia Roma Nord ha valenza storica ed è atteso da anni. Valorizza un percorso utilizzato ogni giorno da migliaia di cittadini e studenti.I nuovi treni garantiranno un salto di qualità nel servizio erogato. E una grande opera che impegnerà 400 milioni di euro. E una buona cosa che la Regione Lazio però sta trasformando in un boomerang lasciando la gestione dell’emergenza all’Atac e non ascoltando i pendolari. Illustrare il progetto in ogni comune come va facendo l’assessore regionale ai trasporti Mauro Alessandri è cosa buona e giusta ed encomiabile che diventa fatica sprecata però quando un pendolare deve vivere da moderno schiavo per andare a scuola o al lavoro. Nella tratta viterbese i disagi riguardano soprattutto studenti e famiglie, Fratelli d’Italia e la Lega nelle terre della Tuscia sono già molto forti. La malagestione di questa fase emergenziale,che comunque durerà fino al 2024, sta trasformando la ferrovia Roma Nord nel loro manifesto elettorale. Sarebbe il caso di interrompere questo circolo vizioso e mettersi al fianco dei pendolari. Probabilmente se ne viene fuori tutti prima e meglio.