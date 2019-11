Guasto all’alta velocità, disagi sulla Roma Cassino

ARTICOLI IN EVIDENZA

Ennesimo guasto sulla linea dell’alta velocità Tyra Roma e Cassino e a rimetterci ancora una volta sono i pendolari locali.

Come si legge su montiprenestini.info , questa volta l’interruzione si è registrata stamattina intorno alle 6 ad Anagni dove si è fermata la linea ma andando in tilt la rete nazionale. La conseguenza ormai naturale è stata che la linea Roma Cassino si è dovuta sacrificare per dare spazio ai viaggiatori dell’Av diretti a Napoli.

Si registrano sull’alta velocità ritardi fino a 20 minuti in direzione Roma, mentre i treni diretti Napoli deviati via Cassino accumulano ritardi fino a 50 minuti. In corso l’intervento dei tecnici di RFI.