Sempre di più i bambini che nascono positivi alle droghe

Capita sempre più spesso che nascano bambini con il bisogno immediato di metadone invece che di latte perchè “fatti” di cocaina o altre droghe pesanti.. Un fenomeno sempre più diffuso ma non mappato dall’Istituto superiore di sanità. Piermichele Paolillo, primario al Policlinico Casillino e vicepresidente della Società italiana di neonatologia, come riporta Quotidiano sanità, racconta. “Ci capiteranno una ventina di casi ogni anno di bambini positivi alle sostanze stupefacenti, con picchi di ricoveri come in questo momento”. Nelle maternità dei grandi ospedali italiani, come Careggi a Firenze, capitano almeno una decina di casi l’anno. “Di solito – spiega il dirigente capita che qualcosa non ci quadri nella mamma o nel padre. Se abbiamo sospetti chiediamo un esame delle urine. Si trovano cocaina, metadone oppiacei.Così si avvia un percorso che può portare a una segnalazione al tribunale dei minori che fa partire l’iter per nominare un tutore”. Se il neonato non ha sintomi particolari, fondamentale per intercettare il problema, è il ruolo delle ostetriche che anche durante il parto colgono segnali nel comportamento dei genitori. “Spesso quando parliamo con le coppie a rischio, ci danno giustificazioni- sottolinea Paolillo- dicono di aver preso un po’ di coca qualche giorno prima a una festa, o magari di aver assunto eroina “ma fumandola, non iniettandola”. Questa è la situazione, e siamo consapevoli del fatto che certamente ci sfuggono dei casi”.Il neonatologo spiega che di solito i bambini con questi problemi all’inizio stanno bene, la sindrome di astinenza neonatale inizia dopo un po’. Il bambino diventa agitato, irritabile e bisogna usare barbiturici per sedarlo. Il fenomeno appare a carattere nazionale, casi di neonati positivi alla cocaina sono stati registrati presso l’ospedale di Grosseto, 3 casi, Milano 6, Padova oltre Firenze e Roma. Se il neonato non ha sintomi particolari, fondamentale per intercettare il problema, è il ruolo delle ostetriche che anche durante il parto colgono segnali nel comportamento dei genitori. Spesso le coppie a rischio danno giustificazioni come di aver preso un po’ di coca qualche giorno prima a una festa, o magari di aver assunto eroina “ma fumandola, non iniettandola”.

Luca Benigni