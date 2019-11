Bandito ucciso a Roma, convalidato arresto del complice

Il gip di Roma Maria Paola Tomaselli ha convalidato l’arresto emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Enrico Antonelli, 58 anni, finito in manette con le accuse di omicidio, tentato omicidio e rapina aggravata, per il fallito “colpo” del 5 novembre scorso al “Caffe’ Europeo” di via Antonio Ciamarra, in zona Romanina, nella Capitale. A perdere la vita era stato il suo complice Ennio Proietti, che assieme ad Antonelli si era presentato nel locale per portare via l’incasso, ma che e’ stato colpito da un proiettile partito proprio dalla pistola del 58enne. Era stato ferito invece il proprietario del bar, un 56enne cinese, colpito dallo stesso proiettile. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile sono state coordinate dall’aggiunto Nunzia D’Elia.