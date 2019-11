Cherosene di contrabbando, sequestro record a Fiumicino

Un autoarticolato, carico di 26 ‘cisternette’ in plastica, ciascuna delle quali contenente 1000 litri di cherosene di contrabbando, e’ stato intercettato all’uscita del casello dell’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza della barriera di Roma ovest, dai finanzieri della Compagnia di Fiumicino, coordinati dal Gruppo di Civitavecchia. I militari, durante un controllo di routine, insospettiti dall’odore del prodotto petrolifero e dalla documentazione di accompagnamento recante la dicitura ‘additivo per bitume’, hanno deciso di procedere a un’ispezione piu’ approfondita del mezzo, scoprendo il reale carico trasportato. Il cherosene, dopo la miscelazione con altri prodotti chimici, sarebbe stato utilizzabile per l’alimentazione di motori diesel e commercializzato a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato con un guadagno illecito di svariate decine di migliaia di euro.

Oltre a sottrarre rilevanti risorse alle casse dell’Erario, la distribuzione del prodotto avrebbe potuto danneggiare i motori degli autoveicoli utilizzatori, considerate le pessime caratteristiche chimico-fisiche.