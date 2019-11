Corsi gratuiti di cinema e fotografia: a Ostia nasce Punto Luce

Nasce all’idroscalo di Ostia, uno dei

quadranti piu’ critici del litorale di Roma, il Punto Luce delle

Arti. La struttura – che prende il posto dell’ex Scuola Media

Guttuso – si aggiungera’ ai 24 Punti Luce presenti in altre 19

citta’ d’Italia da nord a sud e che gia’ hanno coinvolto 23mila

bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. Obiettivo dell’iniziativa

– a cura di Save the Children e Bulgari, con la collaborazione

del Municipio X – e’ quello offrire opportunita’ formative ed

educative gratuite ai minori nei quartieri periferici piu’

svantaggiati, con attivita’ come il sostegno allo studio,

laboratori artistici e musicali, promozione della lettura,

accesso alle nuove tecnologie, gioco e attivita’ motorie.

Negli spazi si offrono inoltre consulenze legali,

psicologiche, pediatriche e di supporto ai genitori o alle

figure adulte di riferimento dei bambini. Quello di Ostia,

quindi, vuole essere un centro che offre l’opportunita’ di

conoscere e appassionarsi alle arti e ai mestieri artigiani,

sperimentando la loro creativita’ sotto la guida degli educatori

di Save the Children, di professionisti dei diversi settori

artistici, oltre a quella di alcune celebrities e di dipendenti

Bulgari esperti che terranno Masterclass specifiche.

La proposta formativa del centro presenta 3 aree tematiche,

che danno vita a 3 percorsi in cui i ragazzi potranno acquisire

nuove conoscenze e capacita’, sviluppare pensiero critico e

lavoro di squadra e realizzare materialmente dei progetti

originali su: Cinema – in collaborazione con la Scuola d’Arte

Cinematografica Gian Maria Volonte’ della Regione Lazio e

l’Associazione Greve 61 – per comprendere e sperimentare le

diverse figure e fasi che concorrono alla realizzazione di un

film; Fotografia – in collaborazione con l’Associazione WFP

Photography di Roma – per apprendere tecniche e specializzazioni

e curare un lavoro fotografico dal concept alla mostra finale;

Social Design e Mani Intelligenti – nato dall’Accordo di

Collaborazione Scientifica tra Save the Children e il Centro

Interdipartimentale Sapienza Design Research dell’Universita’ La

Sapienza – per sviluppare abilita’ nel design attraverso diversi

laboratori di progettazione (Modellazione 3D e Rapid prototyping

per il Gioiello o per il Modellismo Dinamico, la Grafica per lo

Stop Motion o per la Serigrafia, la Progettazione di Piccoli

Robot, l’Arte in 3D).

In ognuno dei 3 percorsi, l’apprendimento della disciplina

passa attraverso la pratica sul campo, il “fare per imparare”,

consentendo ai ragazzi di mettersi alla prova con impegno e

costanza, ma sempre seguendo le proprie inclinazioni. Sotto la

guida di professionisti del settore, artisti ed educatori e con

il fondamentale coinvolgimento della ‘comunita’ educante’

composta da genitori, insegnanti e operatori sociali, chiamati a

partecipare ai progressi e alla crescita dei giovani.

“Il centro- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi- e’

frutto di una bella sinergia tra pubblico e privato. Un progetto

che vede coinvolti una parte fondamentale della nostra societa’,

i bambini e i ragazzi: il nostro presente e il nostro futuro.

Dobbiamo dare il meglio che abbiamo per consentire loro una vita

non solo dignitosa, ma anche veramente bella”.