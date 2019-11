Maltempo: Roma in tilt tra allagamenti,traffico e metro a singhiozzo

Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla citta’, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un allagamento.

La contemporanea chiusura della Tangenziale Est tra via Pineta Sacchetti e via Mario Fani e della Galleria Giovanni XXIII, sta creando numerosi disagi alla circolazione. Rallentamenti vengono segnalati anche su Via Trionfale, tra la Galleria Giovanni XXIII e l’Ospedale S.Filippo Neri e poi sul tratto urbano della A24 tra via dei Fiorentini e via Togliatti. In viale dello Stadio Olimpico, in prossimita’ di largo Ferraris IV, il traffico e’ rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata. Mentre tra via Temistocle Calzecchi Onesti, in prossimita’ di via Tullio Levi Civita, sono in corso rallentamenti per un allagamento in direzione viale Ferdinando Baldelli. Disagi anche sulla Metro A. Come la scorsa settimana, anche oggi da 3 ore e’ chiusa per un guasto tecnico la stazione Manzoni mentre a San Giovanni, il nodo di scambio con la metro C, la stazione e’ stata parzialmente chiusa per circa 1 ora.