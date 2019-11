Pioggia, freddo e neve. Il maltempo continua ad attanagliare il nostro Paese e dalle ultime elaborazioni dei modelli meteo internazionali questa situazione non sembra avere una via d’uscita almeno fino a fine mese. Il team del sito iLMeteo.it avverte che nei prossimi sette giorni l’Italia verrà raggiunta da ben due vortici ciclonici che attiveranno intense correnti di Scirocco, Libeccio e Maestrale. Le occasioni per precipitazioni abbondanti o molto abbondanti non si faranno attendere già da lunedì. Particolare attenzione oggi alla Sicilia e alla Calabria dove il tempo nel pomeriggio peggiorerà fortemente con rischio concreto di alluvioni lampo e allagamenti.

Altre piogge investiranno anche il Centro-Nord. Martedì il maltempo abbandonerà lentamente il Sud per poi dirigersi di gran carriera verso Lazio, Toscana e quindi il Nordest con altre piogge forti e possibili nubifragi a Roma, Grosseto, Bologna, Verona, Padova. La neve cadrà copiosa e abbondante sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri, localmente anche a quote più basse. Tornerà l’acqua alta a Venezia con una marea prevista di 125 cm.

Tra mercoledì e giovedì il tempo tenderà temporaneamente a migliorare con maggiori spazi soleggiati, ma già da giovedì sera un altro vortice ciclonico sulla vicina Francia comincerà a interessare il Nord ovest e la Sardegna con precipitazioni abbondanti. Venerdì il maltempo sarà diffuso al Centro-Nord dove la neve scenderà abbondante a quote molto basse sulle Alpi (5-900 metri), e a 1400 metri sull’Appennino. Le piogge non abbandoneranno l’Italia nemmeno nel successivo weekend.

Con l’inizio della settimana, insomma, la perturbazione raggiungerà l’Italia ed interesserà le regioni settentrionali con una nuova ondata di maltempo destinata anche all’arco alpino. Già nel corso di lunedì il fronte in risalita dal Tirreno sarà causa di un progressivo peggioramento sulle Alpi con nevicate soprattutto su quelle centro-orientali, mentre martedì l’approfondimento di un vortice mediterraneo favorirà l’insistenza del maltempo sulle Alpi orientali, con ulteriori nevicate a quote basse per il periodo.