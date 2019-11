Meteo Roma, nuova allerta della protezione civile

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, martedì 12 novembre 2019, e per le successive 12-18 ore precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori meridionali. Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico su tutte le zone di allerta ed una criticità Codice Giallo per rischio idraulico per F (Bacini Costieri Sud). E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale.

Dall’inizio dell’autunno si contano 4 nubifragi al giorno con tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine in Italia. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di maltempo da nord a sud della Penisola.

“Un autunno pazzo – continua la Coldiretti – caratterizzato all’inizio da temperature bollenti senza la caduta delle foglie perche’ le piante con il caldo non entrano nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione esponendole al rischio di danni quando si verifica un forte abbassamento delle temperature.

Ma le precipitazioni sempre piu’ intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono – afferma la Coldiretti – anche su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con piu’ di nove comuni su dieci in Italia a rischio per frane o alluvioni. Il settore agricolo e’ quello piu’ impegnato a contrastare i cambiamenti climatici ma anche quello piu’ colpito con danni per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e alle infrastrutture nelle campagne”.