Pd Roma, segretario renziano in uscita: verso congresso straordinario

Mercoledi’ nel corso della direzione del partito cittadino, a quanto si apprende, il segretario del Pd di Roma Andrea Casu dovrebbe azzerare i vertici della sua segreteria e nominare la commissione in vista di un congresso straordinario, che dovrebbe tenersi tra febbraio e marzo. Un congresso un anno e mezzo in anticipo sulla scadenza del suo mandato. Oggi, invece, lo stesso Casu dovrebbe nominare il parlamentare Claudio Mancini tesoriere della federazione romana.Casu, renziano della prima ora, viene contestato da tempo da diverse correnti dei Dem romani per la sua gestione della federazione definita “poco collegiale”. Un malcontento che si e’ acuito di recente (dopo la scissione di Renzi e la sua Italia Viva dal PD) quando a Casu e’ stata indirizzata una lettera da 40 esponenti democratici che gli chiedevano un passo indietro. Al momento come possibili candidati al congresso circolano i nomi degli ex presidenti di municipio Daniele Torquati e Maurizio Veloccia e dell’ex consigliere regionale Mario Ciarla.