Caso Cucchi, al via processo sui depistaggi

Colpo di scena al processo a carico degli otto carabinieri accusati dalla procura di aver “depistato” l’inchiesta sul pestaggio in caserma di Stefano Cucchi. L’udienza, prevista questa mattina al tribunale monocratico, e’ stata rinviata perche’ il giudice Federico Bona Ggalvagno si e’ astenuto in quanto ex carabiniere ora in congedo. La richiesta di astensione era stata presentata dal legale della famiglia Cucchi e dalle altre parti civili.

Oltre alla presidenza del Consiglio, al ministero della Difesa e dell’Interno e all’Arma dei carabinieri anche il dicastero della Giustizia ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo a carico degli otto carabinieri accusati di aver “depistato” l’inchiesta sul pestaggio in caserma subito da Stefano Cucchi la notte del suo arresto. La richiesta, dopo l’astensione del giudice Federico Bona Galvagno, non e’ stata ancora vagliata e verra’ esaminata nell’udienza prevista per il 16 dicembre quando il processo sara’ celebrato dal giudice Giulia Cavallaro. Gli otto carabinieri rispondono, a vario titolo, di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia.