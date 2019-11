Maltempo, crolla pino al Verano: attimi di paura

“Il cimitero monumentale del Verano, al centro di tante criticita’ ormai da troppo tempo, torna a far parlare di se’ per l’ennesima problematica. Questa notte presso l’ingresso principale su piazzale del Verano, dove si accede con le macchine, e’ franato un grande pino, con le radici completamente sradicate dal suolo che, oltre ad interdire il passaggio, e’ caduto rovinosamente proprio a ridosso di alcune tombe a terra. Ovviamente non si possono prevedere i danni che il maltempo di questi giorni potra’ fare, ma sicuramente una ricognizione manutentiva arborea dei numerosi alberi posti all’interno del cimitero sarebbe doverosa. Fortunatamente questo accadimento e’ avvenuto questa notte, con danni limitati, ma la situazione poteva causare problematiche ben piu’ serie nel caso di passaggio a piedi o in macchina degli utenti che si recano a trovare i propri cari, in un mese dedicato alla memoria dei defunti. Con l’Ama fuori controllo e con l’Amministrazione grillina alla guida della citta’, cosa altro dobbiamo aspettarci?

Il nuovo assessore al Verde si attivi per una ricognizione generale sul verde della citta’ prima che accada qualche tragedia”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.