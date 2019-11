Chi non crede al fenomeno della compensazione sul fronte meteorologico generale, dovrà rivedere un attimino i propri pensieri. Dopo un settembre e gran parte di ottobre molto avari di pioggia, il mese di novembre, a conferma delle proprie caratteristiche che lo vedono come uno dei mesi più piovosi dell’anno, sta facendo recuperare alla stagione autunnale il tempo perso.

Le alte pressioni sono ormai confinate a latitudini distanti dal nostro Paese, annientate da un sempre più vivace flusso atlantico, totalmente libero di fare il bello, ma soprattutto il cattivo tempo.

Insomma, la stabilità atmosferica è ancora lontana e dopo una brevissima tregua attesa tra mercoledì e la prima parte di giovedì, ecco all’orizzonte un nuovo CICLONE che farà sprofondare l’Italia in un VORTICE di MALTEMPO.

Vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni.

Dopo un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo atteso per mercoledì, la giornata di giovedì si aprirà all’insegna del tempo più asciutto specie sul lato adriatico, con i più fortunati che potranno anche godere di qualche breve schiarita assolata, pur non mancando alcuni piovaschi ad appannaggio soprattutto del Centro-Sud.

Le cose sono comunque destinate a cambiare molto rapidamente. Tra il pomeriggio e la serata di giovedì, infatti, un nuovo e minaccioso vortice ciclonico raggiungerà di gran carriera il mar Ligure, alimentato da aria più fredda di origine nord-atlantica.

Il tempo subirà un nuovo e importante peggioramento. Forti piogge e locali nubifragi si abbatteranno dapprima sulla Sardegna e sulle nostre regioni nord-occidentali e, viste le basse temperature che si registreranno sul Piemonte, saranno possibili anche nevicate fino a bassa quota o addirittura verso le aree pianeggianti.; qualche fiocco di neve potrebbe fare addirittura la sua comparsa fino in città come Cuneo e Torino.

Il maltempo si sposterà durante la notte successiva anche al Nordest dove le piogge potranno risultare intense, ma dove avremo anche abbondanti nevicate, soprattutto sulle Dolomiti, seppur a quote decisamente più elevate rispetto al Nordovest.

Il meteo andrà decisamente peggiorando inoltre su alcuni tratti del Centro come la Toscana e il Lazio.

Non finirà qui. Gli ultimi dati a nostra disposizione ci dicono infatti che anche nella giornata di venerdì e nel corso del prossimo weekend, il tempo si manterrà ben lontano dell’essere tranquillo.

Roma

Instabilità diffusa nel corso delle ore diurne con piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata, mentre nella notte il tempo tornerà a peggiorare con le precipitazioni che interesseranno nuovamente la Capitale. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile con piogge e acquazzoni diffusi su tutto il Lazio al mattino e al pomeriggio, locali nevicate in Appennino oltre 1700-1800 metri di quota; tempo più asciutto in serata su gran parte della regione ad esclusione del Basso Lazio ove persisteranno piogge sparse. Un nuovo peggioramento nella notte porterà precipitazioni estese su tutti i settori e neve fino a 1700 metri.