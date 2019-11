Tiburtina, in manette pusher viaggiatore con oltre 3 kg di marijuana nello zaino

Ennesimo “pusher-viaggiatore” arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli.

Questa volta a finire in manette nel corso dei controlli scattati nell’area della stazione ferroviaria “Tiburtina” è stato un ragazzo nigeriano di 36 anni, con precedenti.

Il giovane, con un’insolita premura, è salito a bordo di un autobus portando con sé uno zaino particolarmente rigonfio. I militari hanno, così, deciso di seguirlo e di fermarlo alla sua discesa dal mezzo pubblico.

Nella sacca, i Carabinieri hanno rinvenuto 3,150 Kg di marijuana contenuti in diverse confezioni e la somma di 1.120 euro in contanti, ritenuto provento della sua illecita attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il pusher è stato ammanettato e portato in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del rito direttissimo.