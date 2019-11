Clan Spada, testata a giornalista. Il pg: confermare aggravante mafiosa

E’ legittima la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso nei confronti di Roberto Spada per l’aggressione ai danni del giornalista di ‘Nemo’ Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi. Lo ha detto il sostituto pg della Cassazione Pasquale Fimiani, nella sua requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte, chiamata a decidere se confermare o meno la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma nel dicembre 2018, quando Spada fu condannato a 6 anni per lesioni aggravate dal metodo mafioso. Il fatto risale al novembre 2017.

“La sentenza impugnata – ha detto Fimiani, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di Spada – ha individuato indici sintomatici per la sussistenza dell’aggravante”; tra questi, il pg ha rilevato “la deliberata e ostentata manifestazione di potere”, nonche’ il fatto che “tutti coloro che erano all’interno della palestra sono rimasti li’ senza prestare soccorso”.