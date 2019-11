Controlli dei carabinieri negli alloggi popolari: 5 persone denunciate

Nuovi controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor Bella Monaca.

In questa occasione i servizi di controllo sono stati concentrati nel quartiere di Tor bella Monaca che hanno portato alla denuncia di 5 persone per allacci abusivi alle reti elettrica e idrica.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e del personale tecnico dell’ATER Roma e ACEA ATO 2, hanno ripetuto dei controlli negli stabili, ai civici 40, 20 e 50 di via Santa Rita da Cascia, dove sono state riscontrati allacci abusivi sia alla rete elettrica sia a quella idrica che hanno portato alla denuncia a piede libero di 5 persone con l’accusa di furto aggravato.