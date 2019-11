Per Fontana di Trevi ipotesi eventi per spalmare presenze

Spalmare meglio il flusso dei turisti a Fontana di Trevi con attrazioni sparse nell’arco della giornata. Questa l’ipotesi a cui si sta lavorando in Campidoglio per risolvere il frequente congestionamento dell’area attorno al monumento. Oggi ne ha parlato l’assessore comunale al Turismo Carlo Cafarotti a margine dell’evento Futuroma alla Nuvola. “Sicuramente abbiamo un problema di congestione a Fontana di Trevi. Stiamo cercando di capire come incentivare l’arrivo dei turisti in orari meno affollati, creando attrazioni, e disincentivando in tal modo la visita negli orari canonici. Non abbiamo tornelli a pagamento e non potendo usare la leva del prezzo, dobbiamo inventarci qualcosa”, ha detto Cafarotti.