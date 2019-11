Elezioni a Genzano, il Pd punta sul giovane Carlo Zoccolotti

È tempo di elezioni a Genzano. In primavera infatti si voterà per eleggere il primo cittadino e sabato prossimo, 30 novembre alle 18, nella cittadina dei Castelli Romani, verrà presentato ai cittadini il candidato sindaco del Pd Carlo Zoccolotti.

L’evento si terrà presso la sala ex Enoteca e saranno presenti il senatore Bruno Astorre, il segretario del circolo genzanese Carlo Valle, il segretario provinciale Rocco Maugliani, più altri esponenti politici del PD dei Castelli Romani e di Genzano.

Carlo Zoccolotti, 34 anni, piccolo imprenditore nel campo delle cooperative sociali e nella manutenzione del verde. “Milita nel Pd di Genzano da ragazzo ed ha seguito sempre da vicino le vicende politiche del nostro paese, un candidato giovane, preparato, che conosce bene le realtà del nostro territorio, a contatto da sempre con i giovani”, ha detto il segretario locale del partito Carlo Valle. Il tema dell’incontro sarà: “La proposta politica del PD, verso le amministrative del 2020”.

Al momento non sono state ufficializzate altre candidature, ma sul fronte centro sinistra, dovrebbe presentarsi anche l’ex consigliere comunale Luca Lommi, con la sua lista civica, mentre il centro destra, dovrebbe portare un candidato unico con tutte le forze politiche che lo rappresentano che andranno unite a sostenerlo. Per quanto riguarda il M5S non si hanno ancora conferme sul nome del candidato sindaco per Genzano. Possibile la ricandidatura di Danele Lorenzon.