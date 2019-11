Ostia, pg Cassazione: clan Fasciani è mafia

Va confermata l’aggravante mafiosa agli esponenti del clan Fasciani. Lo ha sostenuto l’avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta, nella sua requisitoria davanti alla seconda sezione penale della Corte, chiamata a decidere se confermare o meno la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, il 4 febbraio scorso, inflisse condanne per oltre 160 anni di reclusione a 13 imputati, riconoscendo l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso. A ricorrere in Cassazione sono 12 imputati, oltre alla procura generale di Roma che chiede pene più severe per le figlie di Carmine Fasciani, ritenute dai giudici dell’appello bis solo partecipanti all’associazione e non con ruoli apicali.