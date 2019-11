Roma, maxi blitz della polizia nei locali della movida: sanzioni e sequestri

Gli agenti del Commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, unitamente a due unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed in coordinamento con personale della A.S.L. Roma2 di via Casal de Merode (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) e personale della S.I.A.E. , nella serata del 22 novembre, hanno messo in atto controlli e ispezioni nei locali pubblici della zona di propria competenza.

All’interno di un pub di via Giuseppe Libetta è stata imposta una prescrizione dal personale del servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL-RM2 ed una sanzione amministrativa per violazione delle norme sull’igiene per un importo di 1.500 euro.

In una trattoria-pizzeria di via Ostiense sono stati sequestrati amministrativamente prodotti surgelati, lavorati, prodotti di origine animale ed ittici privi della tracciabilità, privi di etichettatura e di confezionamento, in attesa della successiva distruzione, nonché elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Inoltre, per le violazioni alle norme igienico sanitarie, sono state elevate ulteriori sanzioni amministrative da parte del personale sanitario della ASL per un importo pari a 3.000 euro.

Sempre in via Ostiense, presso un chiosco bar, la S.I.A.E. ha riscontrato la mancanza di autorizzazione per utilizzo di repertorio amministrato da S.I.A.E. senza autorizzazione.

Complessivamente sono state identificate 208 persone.