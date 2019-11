ELETTRA LAMBORGHINI – TWERKING QUEEN, SU SKY L’INEDITA SERIE CHE RACCONTA LA PARTE MENO CONOSCIUTA DI UNO DEI VOLTI PIÙ NOTI E POPOLARI

A tre anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con la prima stagione di #Riccanza e dopo essere stata al timone della prima edizione di Ex on The Beach Italia, Elettra Lamborghini diventa la protagonista assoluta di una serie inedita completamente incentrata sulla sua vita.

Arriva il 3 dicembre alle ore 22.00 in prima tv assoluta su MTV (Sky canale 130 e in streaming su Now Tv), ELETTRA LAMBORGHINI – TWERKING QUEEN, un esclusivo racconto dedicato alla regina del canale che si mostrerà senza filtri svelando tutti gli aspetti della sua quotidianità: dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album “Twerking Queen”. Il tutto condito da un pizzico d’ironia e da divertenti aneddoti! Un racconto inedito, più privato e familiare, rispetto all’immagine glamour a cui Elettra ci ha abituato.

Elettra Lamborghini diventa ufficialmente una celebrity nel 2016 grazie alla sua partecipazione a MTV Super Shore. Da lì la sua carriera spicca il volo prima in televisione poi nel mercato discografico, suo primo amore. “Sono una ragazza che vuole fare moltissime cose – racconta all’interno dello speciale in onda su MTV dal 3 dicembre – ho tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto”. Una parte fondamentale del successo musicale di Elettra Lamborghini è dovuto alla collaborazione con il produttore Shablo che la introduce nel mondo della trap. Con lui pubblica il suo primo disco – Twerking Queen – e il singolo Fanfare, realizzato in collaborazione con Gué Pequeno, diventa il brano di punta del disco.

Non mancherà un’incursione nei dintorni di Bologna, nella villa di famiglia di Elettra: il suo buen retiro. Tra video e foto d’infanzia conosceremo più da vicino il suo rapporto con la sua famiglia: “Ho preso il carattere buono della mamma e la “cazzima” di mio padre: i geni migliori dei miei genitori”.

E ancora Elettra descrive con molto affetto il rapporto con i suoi fan che la adorano per la sua semplicità e spontaneità. Non mancherà il ricordo del momento del primo incontro con il suo fidanzato

La scelta di lavorare a una produzione completamente dedicata a Elettra Lamborghini – una delle stelle pop del momento con oltre 4 milioni di followers su Instagram entrata in brevissimo tempo di diritto nel panorama musicale nazionale e internazionale – rappresenta perfettamente la nuova strategia globale del brand MTV di tornare a dare importanza e visibilità alla musica con programmi che seguono la realizzazione di un album, ma senza abbandonare l’intrattenimento di cui Elettra è da sempre protagonista, creando così un perfetto bilanciamento tra le due proposte.

L’appuntamento da non perdere con Elettra Lamborghini – Twerking Queen è dal 3 dicembre ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky canale 130). Disponibile anche in streaming su NOW TV. I 3 appuntamenti del programma saranno in onda il 3, 10 e 17 dicembre.

In attesa della prima puntata del programma, martedì 3 dicembre dalle 11.30 del mattino, spazio ad una programmazione interamente dedicata ad una selezione degli episodi degli show che –nelle passate stagioni televisive del canale – hanno visto protagonista Elettra Lamborghini: da Geordie Shore, a Riccanza, passando per MTV Super Shore. Ad intervallare gli episodi andranno in onda i migliori video musicali dell’artista.

Elettra Lamborghini – Twerking Queen è una produzione Viacom International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Except.

