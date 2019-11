E’ morta nella notte dopo essere uscita di strada con l’auto su cui viaggiava anche la nipotina.

Il cuore di Gemma Del Canto, pensionata di 74 anni finita in un canale in auto insieme alla nipotina di 6 anni, si è fermato dopo 12 ore.

Ricoverata in Rianimazione al policlinico in codice rosso la donna non ce l’ha fatta. La nipotina rimane ricoverata in ospedale nel reparto di Chirurgia pediatrica.