Palestrina, attiva rete meteo locale che ascolta gli umori della terra

Luca Benigni

Abitare il proprio spicchio di terra in modo profondo e viverci in grande sintonia. Risponde a questo bisogno, seppur non ostentato e dichiarato, il sistema di controllo meteo automatico, rilevamento della qualità dell’aria, monitoraggio sismico e mappe dei fulmini focalizzato all’ascolto della terra amata, in questo caso Palestrina e i suoi monti.

Meteopalestrina.it è una rete che agisce su un territorio circoscritto ad opera di un gruppo di amici appassionati di meteorologia che hanno acquistato di tasca propria tutti i rilevatori, studiano i dati e li rendono noti a tutti gratuitamente. La rete copre Palestrina e comuni circostanti e ogni giorno racconta alla comunità il tempo del sole e della pioggia del freddo e del caldo, quantità attese di fulmini e saette, scosse telluriche, le fasi della luna, velocità dei venti e accumuli della pioggia caduta nell’anno.

Così della propria terra si prova a conoscerne il respiro, anticiparne gli umori, prepararsi agli eventi e in base a questo seminare e raccogliere. Per esempio il weekend di pioggia appena passato era da camino e salsicce, mentre, le ultime previsione degli aspiranti meteorologi prenestini comunicano: “Speriamo poi nella conferma, da dopo lunedì, di un leggero miglioramento.” E prosegue “avremo una luna calante sino a domenica, con una illuminazione sempre minore. Infatti per lunedì sarà al 5%”. Dalla luna è facile passare ai consigli su cosa fare nei campi, quali verdure piantare nell’orto: “Questi sono giorni buoni per rapa, ravanelli, carota, aglio, sedano rapa, cipolle, patate e scalogno. E’ quindi un buon momento per piantare, falciare e non è un buon momento per seminare e innestare. Sabato 23 influenza negativa della luna che siccome passa per il perigeo incide negativamente sulle piante. Vi è un’attrazione troppo forte che provoca appassimento di quelle appena seminate e le rende comunque meno robuste, se dovessero resistere al brutto momento lunare, ne potrebbero approfittare parassiti e malattie”.

Il sito è molto cliccato da giovani e anziani ed è strumento utile anche per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al servizio della comunità e che presidia il futuro. La scorsa settimana le scuole hanno invitato meteopalestrina,it per una lezione sul sismologia, sui terremoti e sui sismografi. Perché il gruppo custodisce sul territorio, anche due sismografi di proprietà ,uno dislocato a Palestrina e uno a Gorga che ieri hanno ascoltato il terremoto in Albania e le sue lunghe scosse seppur distanti circa 500 km. Il sito strumento utile anche per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, è molto cliccato perche struttura al servizio della comunità e presidio che scruta il futuro.