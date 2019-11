Stalking, minacciata da uomo conosciuto in chat: un arresto a Roma

Un mese di minacce, messaggi, chiamate e videochiamate. A qualsiasi ora del giorno e della notte. E’ stata la Polizia di Stato a mettere fine all’incubo vissuto da una donna di 36 anni arrestando per atti persecutori M.N., il 32 enne diventato suo stalker dopo un primo contatto in chat.

La donna gli aveva chiaramente spiegato di non provare alcun interesse e di voler instaurare con lui solo un rapporto di amicizia ma l’uomo non l’ha presa bene ed ha iniziato a perseguitarla sistematicamente minacciandola di presentarsi nel negozio dove lei lavorava per diffamarla davanti alle sue colleghe e farle perdere l’impiego. Minacce poi messe in pratica presentandosi quotidianamente di fronte all’esercizio commerciale.

Dopo l’ennesima visita, quando M.N. le ha lasciato un bigliettino minatorio sul parabrezza della macchina, la vittima ha trovato il coraggio di chiamare il 112: immediatamente intervenuti, gli agenti dei commissariati di Sant’Ippolito e San Lorenzo hanno bloccato lo stalker – romano ma residente in provincia di Latina – mentre cercava di allontanarsi. Una volta negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, sul suo cellulare sono stati trovati tutti i messaggi inviati alla donna.