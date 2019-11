Fasciani, la Corte di Cassazione conferma la mafiosità del clan: arrestati esponenti di spicco

I suddetti provvedimenti sono stati emessi a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati, condannati dalla Corte di Appello di Roma, in data 04.02.2019, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria denominata “Nuova Alba” svolta dalla Squadra Mobile di Roma, con la quale, nel 2013, è stato disarticolato il clan FASCIANI.

L’Operazione “Nuova Alba” -tra le più importanti operazioni di contrasto al crimine organizzato condotte dalla Polizia di Stato nel Lazio- ha consentito di fare piena luce sugli interessi criminali mafiosi del comprensorio di questa provincia e, in particolare, nell’abitato di Ostia (RM) divenuto, negli ultimi anni, il fulcro di importanti interessi connessi anche al lucroso settore delle attività commerciali situate lungo la fascia litoranea.

A seguito delle complesse indagini dell’epoca, la Squadra Mobile, il , eseguì un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 51 soggetti appartenenti ai cartelli mafiosi dei FASCIANI e TRIASSI, tra loro contrapposti e operanti nel comprensorio di Ostia (RM), ritenuti tutti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di sostanze stupefacenti e intestazione fittizia di beni ex art. 12 quinquies legge nr. 356 del 1992, aggravata dall’aver agevolato la predetta consorteria.