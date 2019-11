La Casaleggio Associati scrive al Secolo d’Italia per una rettifica e il direttore Storace risponde

“La buona notizia è che alla Casaleggio Associati leggono il Secolo d’Italia. Onorati”, così esordisce Francesco Storace sul giornale che dirige e sostiene le posizioni dei Fratelli D’Italia e aggiunge: “La notizia curiosa è che sembrano spaventati dall’inchiesta su Renzi e la fondazione Open. È bastato un nostro riferimento alla ditta paragrillina di appena un paio di righe in un articolo sul finanziamento della politica per far partire una lettera di rettifica”.

Nell’articolo di ieri infatti si avanzava il dubbio se fosse reato il contributo al proprio partito del nominato in un ente o di un deputato o un senatore. A questo punto arriva alla redazione la rettifica firmata dalla addetta stampa della Casaleggio con mail intestata al dominio Visverbi.it che è una società di comunicazione che cura anche gli eventi della stessa Casaleggio.

Nella rettifica si precisa che i parlamentari del Movimento Cinque Stelle non versano soldi alla Casaleggio, il che, osserva Storace è vero perché lo statuto del movimento li obbliga a versare – proprio perché eletti o nominati deputati o senatori – un contributo mensile fisso per le spese tecnologiche della Piattaforma Rousseau. Segue quindi nella nota un elenco delle entrate ricevute grazie a parlamentari e consiglieri regionali dal rendiconto 2018 dell’associazione Piattaforma Rousseau e il testo della rettifica.

”Rousseau è la piattaforma di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle – precisa la rettifica -. L’Associazione Rousseau viene fondata nel 2016 da Gianroberto e Davide Casaleggio. Il suo presidente è Davide Casaleggio, gli altri tre soci sono Massimo Bugani, Pietro Dettori e Enrica Sabatini. Compito dell’Associazione è quello di sostenere e sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia diretta. Come si mantiene la piattaforma Rousseau tra le varie forme di finananziamento? Con le donazioni versate mensilmente dai parlamentari del Movimento 5 Stelle che sono finalizzate al supporto delle attività dell’Associazione Rousseau. Deriva anche dal loro regolamento, articolo 6 comma r, per le candidature al Parlamento 2018”.

La polemica non finisce qui perché il direttore del Secolo D’Italia fa notare che non c’è nulla da rettificare ma si chiede “perché i soldi degli onorevoli vanno all’Associazione Rousseau fondata da Casaleggio padre e figlio e non alla Casaleggio Associati? Per le attività, mica abbiamo scritto che se li mettono in saccoccia”. Segue la stoccata puntuta di Storace: “Ma lo sapete che se mettete questa pulce nell’orecchio dei magistrati rischiate di farvi male? Perché se una fondazione equivale a un partito chi esclude che la stessa analogia non possa valere per un’associazione?”.

Quello che è singolare in tutta questa vicenda è che il Secolo D’Italia aveva pubblicato poche righe con riferimento alla Casaleggio e ricordiamo che semmai era stata Italia Viva di Renzi a dirsi favorevole alla proposta di Di Maio per una commissione parlamentare sul finanziamento ai partiti, adombrando tuttavia la possibilità che si dovesse indagare anche sulla Casaleggio&associati.

D’altra parte la rettifica ribadisce cose note e pubbliche, quindi forse, come scrive Storace, nasconde un certo nervosismo offrendo al direttore del giornale on line l’occasione per una polemica politica su un argomento che inonda tutta la stampa, quello del finanziamento ai partiti che peraltro solidalmente hanno approvato l’abolizione di quello pubblico che vige in parecchi Paesi Europei.

Giuliano Longo