Roma, Polizia scopre bisca clandestina all’Esquilino. Diverse le denunce

Sono stati colti in flagranza i 4 cittadini cinesi che, in via Filippo Turati, stavano giocando d’azzardo.

Durante alcuni controlli nella zona, i poliziotti, in considerazione dell’ora serale, sono stati attratti dalle luci accese e dal vocio proveniente dall’interno del locale, appartenente ad una Associazione Generale di Commercianti Cinesi. Quando si sono avvicinati per un controllo, da una fessura della finestra, hanno notato la presenza di un tavolo quadrato rivestito con moquette rossa, sopra a questo carte da gioco e diverse banconote, sedute 3 persone di nazionalità cinese. All’improvviso un quarto soggetto, accortisi della presenza dei poliziotti, l’ha segnalato agli altri. Uno di questi in fretta ha raccolto velocemente il denaro che si trovava sul tavolo ed è entrato in una stanza.

Sollecitati dai poliziotti, gli occupanti dell’appartamento hanno aperto la porta facendoli così entrare. L’uomo che si era allontanato è stato visto rientrare dal cortile, dove gli agenti hanno poi rinvenuto 1450 euro.

In una stanza adibita a sala convegni, invece, sono stati sequestrati: un mazzo di carte, 32 dadi con ideogrammi cinesi e 2 tappeti da tavolo. Indosso a 3 dei presenti sono stati rinvenuti ulteriori 590 euro, sottoposti poi a sequestro.

Al termine degli accertamenti per i 4 stranieri è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per partecipazione a gioco d’azzardo.